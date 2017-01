Unga friidrottare möts i Karlstad

– Från vår förening är vi 130 stycken, och många av dem gör sin första tävling, säger Johan Engberg, verksamhetsansvarig på IF Göta. Jättekul att de får tävlia tillsammans med de vuxna som också är här. Våra bästa aktiva är också här några stycken.

Bland annat tävlar höjdhopparen Sofie Skoog under söndagen.

En av ungdomarna på plats under lördagen var 12-åriga Gabriella Pranjic från IF Kristinehamn, med favrotigrenarna höjd och längd. När P4 Värmland träffade henne hade hon just sprungit 60 meter.

– Det gick ganska bra, säger Gabriella Pranjic.

Varför kommer du hit en sån här helg?

– Jag tycker det är väldigt roligt. Man får träffa andra personer och ha kul med det man gör.