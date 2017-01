Chardine Sloof, Mona Brorsson och Emma Nilsson tog tre av sex platser i damtruppen.

Linn Persson saknas på grund av skada.

Vem som ska köra de olika disciplinerna under VM tas ut senare.

Trupperna i sin helhet:

Damer: Anna Magnusson, Piteå, Hanna Öberg, do, Elisabeth Högberg, Östersund, Chardine Sloof, Bore, Mona Brorsson, Finnskoga, Emma Nilsson, Bore.



Herrar: Fredrik Lindström, Anundsjö, Sebastian Samuelsson, I 21 IF, Jesper Nelin, Östersund, Torstein Stenersen, do, Peppe Femling, Tullus.