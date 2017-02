Industrin går på högvarv

Nordic Paper gjorde sitt bästa produktionsår någonsin 2016, Per Bjurbom som är VD förklarar varför:

– Jag tror att vi jobbar på ett bra sätt i Nordic Paper. Vi är fokuserade på det som ger resultat. Vi har också en bra organisation som ställer upp på nya utmaningar och som ger ett bra resultat och arbete.

Nordic Paper´s framgång beror delvis på deras tillverkning av bakplåtspapper.

– Under det gångna året har vår greaseproof verksamhet utvecklats väldigt bra. Vi har för året både nytt produktions- och försäljningsrekord och det är framförallt drivet utav att man vill använda bakplåtspapper på nya sätt. Man använder det i affärer för bake off, vi kan se på tv kockar som bakar och använder papper och café kulturen som sprider ut sig i storstäderna är gynnsam för våra produkter, säger Per Bjurbom.

En annan industri som det går bra för i Värmland är Uddeholms AB i Hagfors som är en internationell tillverkare av verktygsstål, deras produkter efterfrågas bland annat inom fordonsindustrin.

– Vi säljer väldigt mycket material, vi säljer ju verktygsstål som formar andra material, så fordonsindustrin är väldigt viktig för oss. Allting på en bil ska ju formas, det spelar ingen roll vilken detalj det är. Vi säljer ju material till formverktyget och så länge fordonsindustrin går bra globalt sett går det bra för oss och det har det gjort de senaste åren och det är extremt positivt, säger Johnny Sjöström VD på Uddeholms AB.

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, uppgick i januari till 62,0, jämfört med 60,2 månaden före. Indexet är därmed på den högsta nivån sedan hösten 2010.

Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin.