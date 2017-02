Ödesmättade veckor väntar för Hellton

Hellton har inte vunnit i SHE, Svensk Handboll Elit sedan den 22 oktober, och senaste poängen tog man för tre månader sedan när man spelade oavgjort mot Eslöv som man möter i nästa omgång. Nu ligger man tia med fem poäng, samma som elvan Skara och en poäng före Boden som ligger på nedflyttningsplats med fyra poäng.

Huvudtränaren Ulf Andersson tackade för sig i mellandagarna och ersattes av assisterande tränaren Gulli Gretarson som ännu inte vet hur det är att ta två poäng i ledande ställning, men han är väl medveten om vad som väntar den närmaste tiden med möten mot lag som man tagit poäng mot redan, Eslöv, Skara och Boden.

– Ja dom mötena kommer ju vara fyrapoängsmatcher, så är det ju. Vi möter ju både Eslöv och Skara på hemmaplan och där ska vi vara starka så det är absolut dom två matcherna som är viktigast.

Vi håller på att skapa energi i gruppen och jag tror tjejerna kommer att ta den här utmaningen på bästa möjliga sätt och se till att vi håller oss kvar"

Vad är det då som blir så viktigt i de här sju sista matcherna i serien innan ett eventuellt kval?

– För oss är det att hitta känslan i gruppen och hitta spelet vi trivs med. Dessutom att fokusera på rätt saker och inte bli rädda för vad som kan hända utan bara gå ut och köra och göra det vi kan helt enkelt.

Om du tittar dina spelare i ögonen, ser du någon form av rädsla eller någon form av ångest inför det som väntar?

– Nej, det måste jag säga, det gör jag inte. Vi håller på att skapa energi i gruppen och jag tror tjejerna kommer att ta den här utmaningen på bästa möjliga sätt och se till att vi håller oss kvar.

En av dom bärande spelarna för att Hellton ska lyckas ta sig till ett kval och även lyckas i ett eventuellt kval är lagkaptenen Karin Ullén som bara kan konstatera att säsongen inte blivit som det var tänkt. En säsong som helt enkelt varit riktigt usel. Vad är det som gått fel?

– Det får jag bara hålla med om, riktigt usel så här långt. För det första så har vi en helt ny trupp, men det kan vi egentligen inte skylla på längre utan det är så enkelt att vi inte lyckats få ihop det som vi har velat. Hade jag fått bestämma så hade vi sett till att ha fått en ordentlig försäsong tillsammans med massor av kollektiva pass för det är vad jag tror svetsar samman en trupp och gör att man är villig att offra det där lilla extra för varandra hela tiden och det har inte vi gjort i år.

En riktigt usel säsong så här långt"

Beskriv då känslan i gruppen?

– Vi trivs väldigt bra ihop utanför planen men det är på planen det har blivit en känsla av ängslighet, att man inte klarar av jobbet och vi måste få in att är man på planen så har man 100 procents förtroende och då är det bara att tuta och köra och göra det man är bäst på, och det är just det vi måste gjuta in i alla spelare nu det sista.

Karin Ullén var på väg bort från Hellton. Hon hade ett kontraktsförslag med ett annat lag. Hon valde att stanna och man kan ju undrar om hon ångrar sig?

– Jag ångrar ingenting där men det är väldigt synd att vi inte fått ur mer ur laget än vad vi har fått.

Reder ni ut det här nu då?

– Ja nu jäklar.

För målvakten Sofia Stenblom och hennes målvaktskollega Jessica Wessman har det varit en tung tid med mycket "kröka rygg" då det blivit en del storförluster, senast mot LUGI där skåningarna vann med förkrossande 30-10. Hur motiverar man sig då i målet när man känner att det börjar rinna iväg?

– Det är väl klart att det är tungt med alla stora förluster och förluster överlag som vi haft. Klart man blir besviken, men sedan fokuserar man på nästa uppgift. Det är detta man måste vara stark i och att fortsätta att jobba och motivera oss för vi är ett gäng bra tjejer som vet att vi kan prestera på plan så det är en motivation i det också.

Hellton har Eslöv, som har sju poäng och som Hellton spelade oavgjort mot borta, närmast på schemat. Därefter väntar Skara, som ligger nästjumbo med samma poäng som Hellton, hemma och som man besegrat. Boden, som man besegrade hemma, väntar på bortaplan.

Vad känner du när du tänker på framförallt de här matcherna?

– Jag ser fram mot dom här matcherna jättemycket och jag tror att bara vi steppar upp oss lite grann så kommer vi att leverera i dom här matcherna.

Och du ska hålla tätt?

– Absolut, det är ju min uppgift.

Och Hellton spelar i högsta serien nästa säsong också?

– Absolut, det gör vi, säger Sofia Stenblom.