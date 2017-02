Materialare ska lyfta Hellton

Under åren när IF Hellton kämpade sig upp till elitserien blev Gunnar "Kecke" Karlsson en viktig del i ledarstaben kring IF Hellton. Tillsammans med Tomas Dunder, Christer Bergqvist och Henrik Rehnberg tog han laget till högsta handbollsligan SHE vid andra försöket och var också med att klara fjolårets kval där laget riskerade att ramla ur.

Till årets säsong lämnade hela gruppen laget och nya ledare plockades in. Laget leds nu av Gunnlaugur Gretarsson och Åsa Karlsson efter att tidigare huvudtränaren Ulf Andersson slutat mitt under säsongen.

Men nu är alltså Kecke Karlsson tillbaka. Han fick ett samtal från IF Hellton i förrgår och redan på torsdagen var han tillbaka i laget.

-När tjejerna kallar tvekar jag inte. Jag har ett stort Helltonhjärta och vill de att jag ska hjälpa till gör jag såklart det, säger han.

Sedan det blev klart att Kecke ska finnas med kring laget resten av säsongen så har flera spelare i laget kärleksbombat honom på sociala medier.

-Nu är du där du hör hemma, skriver Helltons damer på Instagram

- Äntligen, kommenterar lagkaptenen Karin Ullén på Facebook.

På lördag tar Hellton emot Eslöv på hemmaplan.

- Det ska bli så jädra gôtt att vara i sporthallen på Sundsta igen, säger Kecke Karlsson till P4 Värmland.