Rallylåten 2017 - "Inget stoppar rallyt"

Årets låt sjungs av paret Cecilie och Christer Nerfont från Wermland Opera och texten står som vanligt Tomas Hedman för.

Paret Nerfont återkommer därmed som rallylåtssångare efter 11 år. Sist det begav sig sjöng de "Rock the hill" 2006. Enligt Christer Nerfont är Can't stop the feeling en av hans favoritlåtar, så det var lätt att tacka ja. Även i P4 Värmland har låten varit populär - det var den mest spelade låten i fjol.

– Vi har genom åren hyllat svenska rallyt, dess förare och funktionärer, men också dissat rallyt, sjungit om folk som kör rally på datorn och mycket mer, säger Tomas Hedman. Men vi har aldrig hyllat själva rallyradion - det gör vi i år.

Allt sedan 2003 har P4 Värmland producerat rallylåtar i samband med svenska rallyt, och den omfattande satsning som redaktionen gör varje år på att sända rallyt i sin helhet. "Inget stoppar rallyt" är den fjortonde låten (2009 gjorde vi ingen). Den första rallylåten var en variant av Michael Jackssons Black or white. Därefter har vi bland annat gjort om Carolas Fångad av en stormvind, Lars Winnerbäcks Hum hum från Humlegården och Septembers Mikrofonkåt. I fjol var det Måns Zelmerlöws Eurovisionvinnare Heroes som gjordes om till Rallyts hjältar.

– Receptet för en bra rallylåt är en tempofylld låt med positiv energi, en kul text, mycket motorljud och gärna någon liten sketch, säger Tomas Hedman. Det tycker jag vi lyckats med även i år.

I början var det radions egen personal som sjöng men efterhand har flera värmländska sångare bjudits in, som till exempel Hebbe Sisters, Johanna Boes och Andreas Johnsson. 2006 gav P4 Värmland ut en CD med fem parodilåtar på, varav två rallylåtar: Wroom wroom i Värmlandsskogen och Rock the hill. Skivan kan beställas från P4 Värmland och kostar 50 kr.

P4 Värmlands rallylåtar (lyssna):

2003 Nu är svenska rallyt här (Black or white - Michael Jacksson)

2004 Omkörd av en traktor (Fångad av en stormvind - Carola)

2005 Wrom wrom i Värmlandsskogen (Hum hum från Humlegården - Lars Winnerbäck)

2006 Rock the hill (originalkomposition av Tomas Hedman)

2007 Jag och min växelspak (originalkomp. svensk version av Rock the hill)

2008 Jag skiter i rallyt (Jacksson - Jerry Williams version)

2009 (ingen ny låt inspelad)

2010 Jag är rallyt (I love Europe - Christer Sjögren)

2011 Jag gasar på (Mikrofonkåt - September)

2012 Kör som Grönholm (Moves like Jagger - Maroon Five)

2013 Rally för everybody (Party for everybody - Buranovskiye Babushki)

2014 Gasa Bromsa (Dansa pausa - Panetoz)

2015 Mera gas (All about the bass - Meghan Trainor)

2016 Rallyts hjältar (Heroes - Måns Zelmerlöw)

2017 Ingen stoppar rallyt (Can't beat the feeling - Justin Timberlake)