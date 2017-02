Idéhistoriker: Sambandet socker och fetma hett ämne redan 1633

Kristian Petrov är docent i idéhistoria och universitetslektor i kulturstudier och har skrivit många artiklar om just socker. Han hävdar bland annat att vi äter 60 kilo socker per person och inte 40 kilo per person som är den officiella siffran.

– Man har historiskt sett både övervärderat sockret om hur bra det är men samtidigt så har man demoniserat det. De diskussioner som man har idag, om det är socker som orsakar diabetes, karies och hyperaktiviter är egentligen väldigt gamla. Flera av de är hundra år åtminstone, hyperaktivitet och sockerberoende. Karies har man varit oenig om sedan början av 1700-talet och samma med diabetes, berättar Kristian Petrov.

Han berättar vidare att diskussionerna kring socker och fetma går tillbaka till 1633, där det finns belägg att man varit oenig om det. Vilket fortfarande gäller idag. Anledningen till att det inte har retts ut är på grund av att det har varit oerhört viktigt i Sverige, det har rekommenderats från makthavare att man ska äta mer socker.

– Det sa man i sockerutredningen 1930, att socker var bra för tillväxten och för allting. Ju mer man sockrar sin gröt desto nyttigare blir det. Idag är det fortfarande demonisering men ändå inte. Livsmedelsverket går till exempel emot världshälsoorganisationens rekommendationer att man max ska äta 5 procent av energiintaget ska utgöras av raffinerat socker, det vill ha en högre gräns, säger Kristian Petrov och fortsätter:

– Under förra regeringen ville Sverige marknadsföra sig som matland under devisen "Sweets from Sweden" man skulle marknadsföra plockgodisinstutionen globalt samtidigt som vi säger att svenskar ska minska sin sockerkonsumtion.

Den officiella siffran är att vi äter 40 kilo socker per år men Kristian Petrov tror att sockerkonsumtionen per person är högre.

– Den bygger på ett vitsockervärde som bara mäter rörsocker och betsocker inte alla nya sockerarter som har kommit sedan 90-talet. Glykos och fruktos bland annat. Så det är bra mycket mer, titta på valfri helfabrikat eller på godis så är ofta glykossirap först, den största ingrediensen och sen kommer sackaros det som vi vanligen kallar för socker. Det betyder att vi äter betydligt mer än vad vi tror att vi gör, säger Kristian Petrov.

Jenny Tibblin

jenny.tibblin@sverigesradio.se