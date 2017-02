JUST NU: Ishalka stoppar skolbussar

I sin klass 1-varning skriver SMHI att det idag är det risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor i delar av nordvästra Götaland, västra Svealand samt stora delar av södra Norrland.

Säffle kommun har tagit beslutet att ställa in all skolbusstrafik. På sin Facebooksida att personal just nu är ute och sandar och saltar såväl gatot som gång- och cykelvägar.

– Det är en riktig isgata. Bussarna kan inte ta sig fram, säger Eva Lindström som är skolbussansvarig på Säffle kommun.

En del elever hann åka iväg innan regnet kom vid 07:15 och är alltså på skolan.

– Om vägarna är farbara för skolbussarna kommer de att köra. Om de inte kommer att gå får föräldrarna hämta barnen. De barn som är kvar i skolan och måste vänta på föräldrarna får gå till fritids.

Hur många elever som påverkas är oklart.

Värmlandstrafik skriver på sin hemsida att det finns stor risk för förseningar eller inställda turer också i linjetrafiken och stadstrafiken.