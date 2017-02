Böjeryd talar ut om polisanmälan

– Jag har fått lida för att de är konflikträdda, säger hon till P4 Värmland.

Igår blev det känt att handbollsspelaren Julia Böjeryd valt att polisanmäla sin före detta lagkamrat för olaga hot. Hon ska enligt anmälan ha hotats med våld efter en längre konflikt mellan de två.

Enligt uppgifter till P4 Värmland eskalerade konflikten efter Skövdes match mot Sävehof den fjärde februari. Det blev handgemäng i omklädningsrummet.

Efter det valde tränarna att kalla till ett möte mellan de inblandade spelarna den sjunde februari. Ett möte som skulle ha en representant från klubbens styrelse närvarande. Men ingen från styrelsen dök upp och enligt styrelsens vice ordförande Anders Löfvenborg har inte han varit medveten om konfliktens storlek.

– Jag hörde på omvägar att det var dålig stämning i laget och skrev ett mail till tränarna där jag erbjöd mig att närvara på ett möte. Det skickade jag till dem den nionde februari. Det mailet fick jag aldrig något svar på, säger han till P4 Värmland.

Så du var aldrig informerad om det som hände i omklädningsrummet den fjärde februari?

– Nej, det visste jag inget om. Det är möjligt att någon annan i styrelsen fått reda på något, men jag visste det inte, säger han.

Förväntade du dig ett svar på ditt mail till tränarna?

– Ja, det är klart att de borde ha svarat.

Julia Böjeryd säger att hon är djupt besviken på ledarna som inte informerade styrelsen om vad som hänt.

– Jag trivs egentligen väldigt bra i klubben, men mitt förtroende för ledarna är inte stort. IF Hellton kontaktade Skövde under jul för att försöka få låna mig under en period, men då sa de nej med tanke på slutspelet. Men efter bråken bad jag att få flytta till Hellton, säger hon till P4 Värmland.

Julia Böjeryd har två år kvar på sitt kontrakt med Skövde. Om det blir en fortsättning i klubben vet hon inte just nu.

– Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag får ta det sen.