Färjestad övertygade mot Luleå

Alexander Johansson inledde målskyttet med den något turliga pucken som letade sig in i målet via en luleåskridsko bakom en olycklig Filip Gustavsson i gästernas målbur.

Målskytten själv kunde bara konstatera att målet på något sätt blev vägvisande för matchen.

– Ja, för första perioden var under all kritik tycker jag. Vi kom in i paus och samlade oss och pratade igenom vad vi behövde göra bättre och tycker vi kom ut i andra lite bättre med lite mer djäklar anamma, det är det som behövs ibland. Det var en bra match sedan efter det.

Den här formationen med Johansson, Nygård och Ryno fullkomligen öser in poäng, vad är hemligheten?

– Vi har fått spela ihop hela säsongen och har haft en rätt öppen dialog om saker och ting och kompletterar varandra på ett bra sätt med bra fart och finess. En bra lina helt enkelt.

Nu gjorde ni vad ni skulle men det gjorde inte Linköping som ni ställde hoppet till ikväll. Skellefteå vann över LHC och det är alltjämt fem poäng som skiljer från er sjunde plats till sjätte där Skellefteå ligger. Tre omgångar återstår, vad tänker du?

– Nej det är fullt möjligt, det är fem poäng som sagt och det är nio poäng att spela om men oavsett hur det slutar i serien så gäller det att komma in med en go´känsla till play-in eller om det blir kvartsfinal så det är skit samma. Vi ska slå alla lag vi möter ändå om vi ska ha något roligt i slutet av april, det är målsättningen.

MATCHFAKTA;

Färjestad-Luleå 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)

Första perioden: 1-0 (19.41) Alexander Johansson (Mikael Wikstrand, Joakim Nygård).

Andra perioden: 2-0 (12.22) Mikael Wikstrand (Magnus Nygren, Johan Ryno) spel fem mot fyra, 3-0 (16.25) Rasmus Asplund.

Tredje perioden: 4-0 (6.11) Joakim Nygård (Johan Ryno, Alexander Johansson), 5-0 (16.48) Per Åslund (Joel Eriksson Ek).

Skott: 34-29 (8-9, 17-10, 9-10).

Utv, Färjestad: 4x2. Luleå: 4x2.

Domare: Pehr Claesson, Alvesta och Morgan Johansson, Ljungby.

Publik: 6 908.