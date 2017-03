Carlsson: ”Blir en härlig fajt”

Tre poäng. Det var en av två saker som Färjestad behövde för att få gå direkt till kvartsfinal. Den andra var att Skellefteå skulle förlora samtliga poäng hemma mot Djurgården.

Ingen sak uppfylldes.

Skellefteå fick en poäng efter förlängningsförlusten mot Djurgården.

Och då Färjestad träffade ramarna oftare än nätet bakom HV71:s Linus Söderström - tre mot två - blev det förlust med 2-3 och därmed väntar Djurgården i åttondelsfinal för Karlstadslaget.

-Vi har haft tuffa fajter mot dem hela tiden. Djurgården är på en resa upp, så det gäller att ladda batterierna och se till att vara redo, sade Färjestads tränare Leif Carlsson till C More.

Det var dock gästerna som inledde starkast. Marcus Nilsson ordnade 1-0 redan efter 1.33 men innan perioden var över hade Adam Almquist kvitterat.

I andra perioden fortsatte spelet att bölja fram och tillbaka. HV71 tog ledningen genom Pär Arlbrandt efter 2.53 och Färjestads Joakim Nygårdh kvitterade efter 6.34.

Sedan blev det en tekningsvariant som avgjorde.

Chris Abbot vann tekningen och pucken hamnade hos Kevin Stenlund. 20-åringen tog ett par skär in i slottet och satte 3-2-målet.

-Det var en klockren tekning och jag fick gå in och lossa. Jag fick en bra träff. Önskar att jag kunde göra sådana mål lite oftare, sade Stenlund till C More.