Ny service ska underlätta för företagare

Ulf Johansson tillväxtdirektör:

– Vi kan tydligare visa att vi är en kommun gentemot den enskilde företagaren.

Rose-Marie Andersson näringslivsutvecklare:

– Det blir effektivare både för företagaren och för oss. Jag har tidigare fått ringt runt till en massa instanser, nu är vi alla samlade i ett möte och företagaren kan få svar på dina frågor av en samlad grupp.

– Vi har en kontinuerlig dialog med företagen och så har vi också gjort 100 företagsbesök på 100 dagar, säger Ulf Johansson tillväxtdirektör .

Företagaren beställer en tid genom kommunens kontaktcenter. Samtidigt får företageren svara på ett antal frågor för att ge en bild av den hjälp företagaren behöver. Varannan fredag hålls möten med företagsservicegruppen och företagarens frågor besvaras.

Kristina Skogling, bygglovschef:

– Vi kommer tidigare in och kan berätta om de behöver bygglov eller göra en anmälan. Ofta har det varit så att vi har kommit in i ett mycket sent skede.

Henrik Kindberg Räddningstjänsten Karlstadsregionen håller med om det här och förklarar att det kan bli kostsamma konsekvenser om inte det byggs riktigt och brandskyddet glöms bort:

– Blir det inte enligt plan och bygglagen kan det vara att det har byggts på ett felaktigt sätt.