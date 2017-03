Färjestad förlorade i förlängning – tredje och avgörande på onsdag

Blott fem minuter in i förlängningen avgjorde Djurgården hemma på Hovet. Gustav Possler var sist på pucken som med knapp styrfart gled in under Stefan Steen i bortamålet.

Dessförinnan hade ett slumpmål i slutet av den andra perioden gett Djurgården 3–3 genom Linus Johansson vars skott gick i en båge över Steen.

– Sådana mål ska ju egentligen inte finnas, men det är kul när det händer, sa Radiosportens expert Lars-Gunnar Jansson.

Djurgården hade 2–0 efter två mål i numerärt överläge men Färjestad både kom ikapp och förbi. I powerplay gjorde Joel Eriksson EK 3–2 och fullbordade vändningen.

Kvitteringen kom i numerärt underläge när Alexander Johansson trampade sig fri och med ett snyggt avslut la in pucken i mål.

– Det är små marginaler säger Johan Ryno som tyckte att de hade det mesta av spelet i förlängningen och att det till slut avgjorde med ett slumpmål. Men så är det ibland så vi får ladda om batterierna till på onsdag.

Vad skiljde den här matchen mot den första?

– Det kanske var lite fler klara målchanser än i den första matchen. Det var en tuff match senast också och det kommer det bli på onsdag med. Det går inte att hålla inne med något utan det är "all in" som gäller.

Tränaren Leif Carlsson sa att hemmaplanfördelen var tydlig för Djurgården på Hovet, blir den lika tydlig på onsdag?

– Ja det hoppas jag verkligen