BIK Karlskoga får spela avgörande kvalmatch

Assisterande lagkaptenen Mikael Eriksson i Bik Karlskoga var rejält besviken på prestationen.

– Det var dåligt fokus, vi klagade på domaren, vi gjorde inte mycket rätt. Vi blev nästan chockade över hur hårt de kom i början, sade Eriksson till C More.

AIK kontrollerade matchen från början till slut och var stundtals helt överlägsna.



– Vi gör en stabil insats. Segern kändes aldrig hotad. Vi har bevisat under den här säsongen att vi gillar att ha kniven mot strupen. Vi hanterar det bra, sade tvåmålsskytten Michael Lindqvist till C More Hockey.



Utan en strålande insats av Emil Kruse i Karlskogamålet hade siffrorna dessutom varit betydligt större.



Den avgörande matchen spelas i Karlskoga på måndag.



Direktkvalmötet med Rögle, i bäst av sju matcher, inleds sedan den 23 mars.