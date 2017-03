Idag rockar vi sockor för allas lika värde

Johannes Wikström från Kil har en dotter med Downs syndrom och sitter med i styrelsen för Downsföreningen i Värmland:

– Det stärker en. Man blir väldigt glad och lycklig. Det är fantastiskt för det placarerar den här barnen i centrum just den här dagen och är ett steg ytterligare för barnan att ta plats. Det är enkelt också att visa att alla är lika mycket värda, säger Johannes Wikström

Initiativet ”Rock your socks” kommer ursprungligen från USA, men drivs internationellt av förbundet Down Syndrome International och det heter då “Lots of Socks”.

– Rocka sockorna står för att vi alla är olika som individer, men har samma rättigheter och värde, säger Veronica Magnusson Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen.

Men varför rockar vi just sockor? Svenska downföreningens förklarar detta med att kromosomer ser ut som små kryss, precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Att rocka sockorna betyder således att vi ”rockar våra kromosomer”.