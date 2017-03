HV71 besegrade Färjestad efter svängig kvartsfinal

HV71 hade inför onsdagens tredje kvartsfinal mot Färjestad 2-0 i matcher. Färjestad var pressat att vinna men HV71 vinner nästa alla sina hemmamatcher i Jönköping – och Färjestad har statistiskt sett haft det svårt mot just Jönköpingslaget.

Det var nästan utsålt – 7000 sålda biljetter och det var inte helt otippat flest HV71-supportrar.

Radiosportens Christian Olsson förklarade de första tio minuterna av kvartsfinalen som "slafsigt spelad". Det skapades få chanser, men de bästa chanserna hade faktiskt bortalaget.

Första perioden slutade 0-0, men resultatet höll sig inte länge in i den andra. HV71 gjorde via Pär Arlbrandt 1-0 till hemmalaget – det efter att ha stött in en passning från nära håll, något som var helt otagbart för målvakten.

Men Färjestad kom tillbaka och kvitterade bara några minuter efter. Anton Gustafsson gjorde ett mycket viktigt mål för bortalaget.

Efter kvitteringen dominerade Färjestad spelet. Och det gav utdelning – Färjestads John Persson tog hand om en retur och lyfte upp den under ribban. Bortalaget hade nu vänt mot HV71.

Men hemmalaget skulle dock kvittera – med fyra spelade minuter in i den tredje perioden kunde Simon Örnerud sätta pucken i mål efter en kontring.

Med dryga två minuter kvar att spela så tog HV71 ledningen igen och det var Simon Örnerud som var framme igen. Det dock inte slut där, Färjestad kvitterade nästan direkt. Det blev total tystnad i arenan och en förlängning var ett faktum.

Men förlänging hann inte pågå mer än i några minuter förrän hemmalaget satte dit 4-3-målet.

HV71 har nu ett övertag mot Färjestad i kvartsfinalen – 3-0 i matcher.