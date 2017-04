Fukt på Mörmoskolan nytt problem för Hammarö

Igår fick föräldrar på Hammarö ett brev med information om situationen.

– Mörmoskolan har drabbats av fukt och vi måste kanske flytta ur lågdelen, säger Per Aspengren, kommunalråd i Hammarö. Förhoppningsvis kan vi vara kvar på den högre delen av skolan.

Nu väntar han på besked om en månad efter undersökningarna av skolan.

– Har vi otur så kanske allting måste bort redan i vår och då har vi problem, säger Per Aspengren.

Förslag i februari

I februari presenterade den politiska majoriteten på Hammarö, alltså socialdemokraterna, centern och vänsterpartiet, sitt förslag på framtidens skollokaler i kommunen.

Bland annat handlar det om ett gemensamt högstadium på Hammarö utbildningscenter, att bygga om Hammarlunden 7 till 9 till en f till 6-skola, lägga ned Lillängsskolan och ha två parallellklasser i Götetorpskolan.

Bakgrunden är att behovet av förskolor och skolor på Hammarö ökar ju mer befolkningen i kommunen växer. Dessutom brann delar av Götetorpsskolan ner nyårsafton förrförra året.

Under våren så har missnöjet kring skolplanerna växt och en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning har gjorts. 2030 namnunderskrifter lämnades in under morgonen och tanken är att de ska nu kontrolleras för att se om en folkomröstning kan bli aktuell.