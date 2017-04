Värmlänningarna pantar mest i landet

Under 2016 pantade vi i snitt 177 förpackningar per person, vilket är sex fler än året innan. I Värmland är snittet 299 per person.

Sedan pantsystemet infördes i Sverige för drygt 30 år sedan har antalet pantade burkar och PET-flaskor ökat stadigt varje år.

Totalt återvann pantade vi närmare 1,8 miljarder förpackningar under 2016.