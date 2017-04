Fåglar i ditt bostadsområde gör dig lyckligare

Människor som bor i bostadsområden med träd, buskar och framför allt fåglar löper mindre risk att drabbas av stress, ångest och depression. Det visar en studie från University of Exeter, Britisch Trust for Ornitology och University of Queensland. I studien såg man ett samband mellan hur mycket fåglar man såg under eftermiddagen och hur bra man mådde.

Magnus Köpman är ornitolog i Karlstad och han menar att även fåglar som skator, kajor och måsar kan ha en lugnande inverkan - trots sitt dåliga rykte.

– Det finns både en poäng i att det rör sig fåglar eftersom det skapar en närhet till naturen. Men om man detaljtittar på fåglar kan det finnas ett större behag i att se småfåglarna vid fågelbordet, säger han.

Han tror att fågelkvittret är viktigare än att se mycket fåglar.

– Den här känslan man får i mars, april, maj och juni - att ha den här mångfalden i ljudbilden, glada kvitter, toner av olika slag. Många av oss människor mår bra i själen av det, det tror jag.

För Karlstadsborna rekommenderar han Gubbholmen för att få höra 5-10 olika arter.

– Annars är Alsters Herrgård en fantastisk fin plats där man får se och höra allehanda fåglar. Tät grönska, gärna gamla träd och närhet till vatten - då blir det optimalt.