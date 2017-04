Helltons återtåg har startat

En blek säsong med bara tre segrar och en oavgjord match gjorde att Hellton ramlade ur högsta serien på målskillnad till slut. Skara hade samma poäng som Hellton och klarade sig istället till kval för att försöka behålla SHE-statusen.

Nu börjar det mödosamma arbetet med återtåget till högsta serien där sportgruppen med nye sportchefen Henrik Sandmark i spetsen har en hel del att ta tag i. Inte minst med tanke på att bara fyra spelare från årets trupp står under kontrakt.

Lotta Kulju, målvakten Lisa Karlsson, Linnea Sundholm och Kristin Wiklund har kontrakt. Men de riktigt tunga namnen från årets trupp, Frida Alm, Lina Hillgren, Jessica Wessman, Sofia Stenblom, Hannele Nilsson och Ida Holm är fria som fågeln just nu. Tränarfrågan är också en sak som måste lösas snarast för att kunna locka såväl nya spelare till klubben som för att få gamla att stanna.

Lägg dessutom till att Kristin Ullén skrivit på för Irsta, Madeleine Svärd beslutat sig för att lägga av och lagkaptenen Karin Ullén är ett osäkert kort då hennes avslitna hälsena inte är läkt förrän i september och hennes medverkan är högst oklar, om det ens blir i Helltontröjan hon dyker upp. Hon var ju på väg bort reda förra säsongen.

Vad tror då sportchefen Henrik Sandmark, vad är realistiskt att tro när det gäller en återkomst till högsta ligan igen?

– Återtåget, det ska ske inom en snar framtid i alla fall. Sedan om det tar ett år eller två, det vet vi inte riktigt.

Ni hade ett möter i sportgruppen igår kväll, vad kom ni fram till?

– Vi har dragit upp riktlinjerna på vilka spelare vi vill satsa på, vart vi behöver lägga lite extra krut på att få in något nytt. Vi hade en målvakt här och testade i måndags som är intressant och sedan är det ju egentligen en mittsexa som vi ser som den stora biten att fylla så det kommer vi lägga lite extra energi på, just för att få hit någon som har lite mera kunskap. Vi har en del yngre men de går inte in i en förstauppställning så vi behöver någon med lite mer rutin som kan lära upp de yngre också.

Hur viktigt är det då att ni ganska så snart har några nyförvärv att presentera med tanke på att bara fyra står under kontrakt och de tunga namnen står i ett vägskäl och funderar på om de ska byta klubb eller om de ska stanna kvar?

– Det är klart att det är viktigt, det tror jag. Sedan hoppas jag att vi ska kunna presentera så pass bra saker så att de känner att de vill vara här i alla fall, det hoppas vi ju på.