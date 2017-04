JUST NU: Rattfull lagman tar timeout

Det var den 13 mars som Lars Bjurstam stoppades av polis och fick blåsa. Resultatet visade på alkoholpåverkan men inte i så stor mängd att han blev av med körkortet. Bjurstam hade 0,15 milligram alkohol per liter i utandningsluften (Gränsen för rattfylleri går vid 0,1).

– Jag erkände gärningen på plats och förklarade att jag var beredd att godta ett strafföreläggande. Kvällen före hade jag druckit alkohol och sedan lade jag mig för att sova strax före klockan elva. Och nästa morgon gick jag upp, sa Lars Bjurstam till P4 Värmland i tisdags.

Jag har insett att jag behöver ta hjälp för att hantera alkolproblemen"

Samma dag som P4 Värmland intervjuade Lars Bjurstam informerade han personalen på Värmlands tingsrätt och för första gången också Domstolsverket.

Igår blev det också känt att Lars Bjustam avsagt sig ett rattfyllerimål. Det handlade om en rättegång där en man misstänks för ett grovt rattfylleri i Filipstad.

Enligt domstolens lottning skulle Lars Bjurstam, lagman och Värmlands tingsrätts högste chef, ha suttit som rättens ordförande. Men han valde att överlåta målet till en annan domare.

– Lars gjorde bedömningen att efter den här historien var det inte lämpligt att han dömde just i ett rattfyllerimål. Därför avstod han från att ta den förhandlingen, sa chefsrådmannen Lars Holmgård igår.

Idag meddelar alltså Lars Bjurstam att han tar en time-out.

– De har under veckan i medierna framkommit att jag har alkoholproblem. Det har naturligtvis varit tuffa och turbulenta dagar för mig på många sätt. Jag har under den här tiden informerat min personal både på min nuvarande arbetsplats samt min kommande. Jag har insett att jag behöver ta hjälp för att hantera alkolproblemen och för att kunna koncentrera mig på den behandlingen måste jag vara borta från min arbetsplats under en tid, skriver han i ett pressmeddelande.

I övrigt kommer han inte att kommentera ärendet meddelar han:

– Jag kommer därför inte göra fler intervjuer och ber om respekt från medias sida för det beslutet.

Enligt Värmlands tingsrätt har Lars Bjurstam tagit ut semester resten av den här veckan samt nästa. Vad som händer därefter är oklart. Det är sedan tidigare känt att Lars Bjurstam ska sluta sitt uppdrag i Värmland 21 april för att bli lagman vid Uddevalla tingsrätt.

Bjurstam ersätts av chefsrådman Lars Holmgård, som går in som tf lagman vid Värmlands tingsrätt.