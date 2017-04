Under 2015 tog nästan 1 600 personer sina liv i Sverige, enligt organisationen Suicide Zero som jobabr för att sprida kunskap om suicidprevention och rädda liv. Marie Niljung är volontär för Suicide Zero i Värmland.

– Bara det här med att det handlar om 30 liv i veckan tror jag att många inte vet om. Vi måste börja prata om den här stora och allvarliga frågan. Och det är lika svårt som enkelt att fråga "Hur är det, jag ser att du mår väldigt dåligt. Är det så att du funderar på att ta ditt liv?" Vi måste börja där, säger Marie Niljung.

Enligt henne så är det en seglivad myt att självmord skulle "smitta av sig" om man pratar om det.

– Det är en av myterna, att man inte ska prata om självmord för då kan man väcka den björn som sover. Det är tystnaden som är problemet. Att leva själv med de här stora starka tankarna, det är farligt, säger Marie Niljung.

Om man misstänker att någon i ens närhet, kanske en bekant eller en kollega, mår dåligt så kan det ju kännas som att man kliver rakt in i integritetszonen och ställer obekväma frågor?

– Man ska inte tänka att man ställer obekväma frågor, man ska tänka att "Jag visar att jag är en medmänniska". Du kan gå från yttersta förtvivlan till hopp på en kort sekund.

Här kan du få hjälp:

mind.se

suicidezero.se

Självmordslinjen tel 90101

Om självmordsprevention på Landstinget i Värmlands hemsida

Vid akuta situationer, sök hjälp direkt på psykiatrisk akutmottagning eller ring 112.