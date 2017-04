Premiär för Solveig Ternströms nya film

Premiären för filmen är förlagd till Palladium i Arvika, ett självklart val för Solveig. Miljöerna i västra Värmland har inspirerat till filmen "Ladies on the road". Böljande landskap och grusvägar finns det gott om där. Filmen är en historia om två äldre damen och en rullstol. Under resans gång händer diverse surrealistiska saker och tanken är att betraktaren ska sväva i ovisshet om det som sker verkligen sker. Solveig beskriver lusten att göra film som något livsnödvändigt.

– Att hitta på var det roligaste jag visste när jag var barn. Det har inte gått över, säger Solveig