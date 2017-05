Islamiska kulturföreningen vill starta religiös friskola

Det var förra sommaren som Islamiska kulturföreningen ansökte om att bli stiftelse. Men det är tveksamt om den kommer att bli godkänd - eftersom föreningens kan anses ha för lite pengar.

Av ansökan att döma är planerna för verksamheten i moskébyggnaden stora och många. I ansökan står också att syftena ska eftersträvas "så långt som möjligt".

Förutom att bygga, äga och driva en moské för omkring 15 miljoner kronor så vill man även ha ett stort utbildningscenter. Stiftelsen Karlstads moské vill "upprätta institutioner för utbildning på alla nivåer enligt svensk läroplan med islamisk inriktning".

Man vill även bygga upp annan studieverksamhet och grunda ett bibliotek, undervisa barn och ungdomar i "de islamiska vetenskaperna och disciplinerna samt att främja utbildning i det arabiska språket".

Stiftelsen vill också främja forskning inom religion och islam och "effektivt bemöta spridning av missvisande uppgifter och förtal riktade mot muslimer genom föreläsningar och publikationer".

Vad gäller kvinnor finns ett särskilt uttalat mål - att kvinnan ska aktiveras "i sin roll som bärare av kultur och uppfostran".

Man vill också medverka i aktiviteter mot missbruk av narkotika, alkohol och kriminalitet. Ett annat syfte är att propagera för goda värderingar, ädelt uppförande, moral och uppriktighet i det svenska samhället.

Länsstyrelsen har dock inte kunna avgöra om stiftelsen ska få bildas än. I dagsläget väntar man på att få ytterligare kompletteringar om islamiska kulturföreningens ekonomi för att kunna säkerställa att stiftelsen uppnår sitt syfte.

För ett år sen kunde föreningen visa för länsstyrelsen att man hade 1,3 miljoner kronor på kontot. För ett halvår sen rapporterade föreningen via mejl att man hade fått in en miljon till.

Och ordföranden Rauf Ahmadi säger i brevväxlingen med länsstyrelsen att mer pengar är på väg in. Han skriver att "Vi samlar in pengar från moskéerna runt om i landet och vi ser att pengarna kommer in dagligen från swish. Och några affärsmän har lovat en viss summa och lån om det behövs. Så jag kan säga att 90 procent av projektet är klart utan krångel och hoppas att klara registreringen utan problem. "

Enligt länsstyrelsen finns dock ett fortsatt problem med kontinuiteten i stiftelsen. Ett par miljoner kronor är en för liten summa att starta med i förhållande till vad det kostar att bygga och driva en moské.

Det är en liten grupp, tre personer, som skrivit under ansökan om att bli stiftelse. Av ansökan att döma avser man att ha både en förening och en stiftelse.

P4 Värmland har upprepade gånger sökt representanter för islamska kulturföreningen men inte fått någon att ställa upp på intervju.

Därför granskar P4 Värmland moskébygget.