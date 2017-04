Storfors klara för semifinal

Precis som under onsdagens möte imponerade Arvikas landslagsspelare Jennifer Jonsson med sitt spel och två vinster. Men det unga Arvika-laget kunde inte heller den här gången hålla emot hela vägen. Segersiffrorna skrevs till 5-2 efter att Storfors åter visat prov på en imponerande bredd. Lagets engelska inslag, Hannah Hicks, förlorade visserligen en tät match mot just Jennifer Jonsson under fredagen, men hennes imponerande defensiv och bollsäkerhet har varit en stor bidragande faktor till lagets avancemang.

– Jag är väldigt glad just nu. Det här var resultatet som vi ville ha, säger Hannah Hicks som inte vill blicka alltför långt framåt gällande SM-guldet.

– Vi ska kämpa i varje match för att försöka förverkliga det. Det vore fantastiskt om vi lyckades och det är lagets mål, men vi ska ta en match i taget, säger hon.

Arvika BTK bjöd under fredagskvällen åter upp till dans och några set kunde gått åt vilket håll som helst. Deras tränare, Andreas Wirén, var nöjd med lagets insats efteråt.

– Jag tycker vi är riktigt nära. Vi spelar 5-2 och i den sista matchen har Jennifer 2-0 i set mot Jessica Yamada. Jag tycker att tjejerna gör en riktigt bra insats, säger han.

Hade ni kunnat göra något annorlunda?

– Jag tror inte det. Jag tror att tjejerna har presterat så bra som de kan göra. Det blev lite nervöst, särskilt på hemmaplan, men jag tycker att de har gjort allting de har kunnat, säger Andreas Wirén.

Storfors motstånd i semifinalen var ännu inte fastställt under fredagskvällen.