Storfors klara för ny final

Semifinalerna har handlat mycket om Storfors Jessica Yamada och Halmstads Ni Xia Lian som båda bjudit publiken och sina motståndare på bordtennis av högsta kvalitet. De både spelade på topp även under fredagens match, men det var hemmalagets bredd som avgjorde till slut.

Mariann Juhàsz hamnade snabbt i underläge i kvällens första match. Men i rättan tid började hennes tunga grundslag ge resultat och hemmalaget fick den start de ville ha, och behövde. 54-åriga bordtennislegendaren Xia Lian visade nämligen åter klass. Till synes lekfullt, men effektivt, styrde hon spelet nära bordet och gav Halmstad närkontakt i poängprotokollet. Hemmalagets Lina Misikonyte gick därefter in och bidrog med en viktig seger mot Erika Fronth.

När just Jessica och Xia Lian möttes var hallen nära att koka. Jessica hade nämligen vänt en tuff start till att ha sex matchbollar i femte och avgörande setet i en match som kunde avgjort tillställningen. Trots detta kunde ändå bortalagets ankare vinna och hoppet tändes åter för Halmstad-tjejerna. Mariann Juhász hade dock nerverna under kontroll och kunde till slut avgöra matchen. Hemmalagets Jessica Yamada var såklart nöjd efter matchen.

– Det känns fantastiskt. Det var en lagvinst där alla bidrog, säger hon.

Vad var nyckeln till segern?

– Halmstad är ett väldigt starkt lag, men vi är som en familj. Vi stöttar varandra med stort hjärta och det gör stor skillnad när man är inne och spelar. Då kan man ge sitt absolut bästa, avslutar Jessica Yamada.



I finalen får Storfors möta Eslöv – alltså en repris på fjolårsfinalen. På onsdag spelas den första finalmatchen i Eslöv, därefter väntar returen i Storfors två dagar senare.