Begränsar fisket för att rädda gösen

Tidigare somrar har Gösfisket nästa uteblivit helt för sportfiskarna då stora mängder tagits upp och sålts, vilket har skapat en ohållbar situation och riskerat att hota beståndet på lång sikt.

Inom fiskezon 1 kommer max 20 sportfiskare per dygn få fiska och tillsammans får de dra upp max 40 gösar per dygn alltså 2 gösar per person. Detta till priset av 200 kronor per fiskeplats och dygn.

– Gösfisket måste helt enkelt begränsas annars kommer det inte att finnas fisk i älven i framtiden, säger Jonas Andersson på länsstyrelsen till Säffle-tidningen.

Inom fiskezon 2 från gångbron till sjösättningsrampen vid Flå kommer det inte finnas någon begränsning av antalet fiskare och inte heller några fasta fiskeplatser. Däremot finns gränsen för två gösar per fiskare även här. Drar fiskarna upp mer än två fiskar ska de släppas tillbaka i älven.

– Vi har nitton fisketillsynsmän som med ett rullande schema skall se till att det blir bevakning såväl under förbudstiden som när gösfisket inleds, säger Mona Strömberg ordförande för Säffle Sportfiskeförening till Säffle-tidningen.

Premiären för Gösfisket skjuts också fram något och kommer nu vara första juli. Detta enligt Säffle-Tidningen.