Allt fler bilar i Värmland

Idag finns omkring 4,7 miljoner personbilar registrerade för trafik i Sverige.

Torsby och Sunne är två av de kommunerna i Sverige där det finns flest bilar per invånare. Närmare bestämt Cirka 650 bilar per 1000 invånare vilket är en bra bit över riksgenomsnittet på 478 bilar per 1000 invånare.

Av samtliga personbilar är 93% bensin- och dieselbilar följt av Etanol, laddhybrider och elbilar.

Fredrik Thorsvret, VD för Opel center i Karlstad säger till VF att personbilsmarknaden aldrig varit så stark. Något han tror beror på den goda samhällsekonomin kombinerat med extremt låga räntor.

Överlag ökade antalet bilar i landet under 2016 med omkring 2 procent och i Värmland finns idag 1000 fler bilar än 2015. Det är en ökning som är snabbare än befolkningsökningen.

Detta enligt myndigheten Trafikanalys