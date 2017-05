Crusaders formstarka inför finalen

Ingen hade väntat sig annat än att Crusaders skulle vinna mötet med Limhamn Griffins efter att ha vunnit i premiären mot dem med hela 54-0. Lagets femte raka seger var ett faktum och Crusaders visar sig väldigt starka i år igen.

– Vi gör det vi ska, håller fokus uppe och bara spela igenom matchen och bli bättre. Det är mycket vi gör bra, bra coaching och mycket talanger, allt är bra, säger matchhjälten Jacob Dahre med sina tre touchdowns.

Biggest the best spelades här idag, det känns som ni är störst och bäst just nu?

– Vi får väl se, det är väl Örebro som är påväg upp oc hdet är laget vi måste slå. Folk har lagt ned sig på försäsongen och vi har en bredare trupp, i stort sett intakt och kryddat med lite amerikaner så det känns riktigt bra i år.

Vad har det betytt att fått in dels Sebastian Johansson och nu Alpha Jallow och Kris Weeks?

– Jätteskönt, det är rutin och det är bra amerikaner och det är veteraner som vet hur man spelar fotboll som är här för att vinna.

På söndag spelar Crusaders final i NEFL hemma mot Helsinki Roosters där laget har chans att bärga ännu en titel.

– Det ska bli kul, kollat mycket på film när de spelat mot Uppsala, ett bra lag. Det är fokus hela veckan och verkligen lägga ned sig på denna finalen och kämpa för det.

Touchdowns i Carlstad Crusaders:

Jacob Dahre 3

Niklas Johansson

Victor Toresson

Marcus Jonsson