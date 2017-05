Revanschsugne Marcus är tillbaka i P4 Nästa

Marcus Erkenfjord var med 2012 då tävlingen hette Svensktoppen nästa med låten "Why did you go", även då gick han till final. Nu är 21-åringen från Årjäng tillbaka med låten "Comfort" som han skrivit både text och musik själv.

– Det är en melankolisk poprock låt kanske. Handlingen i den är ganska komplex, jag skrev den ju på ett sätt att jag ville få saker sagt utan att säga dem om jag säger så. Den som lyssnar får tänka lite själv så den går nog att tolka på lite olika sätt, säger Marcus Erkenfjord.

Hur kommer det sig att du vill vara med i den här musiktävlingen?

– Jag skickade in den här för att jag ville nå ut med min musik till folk helt enkelt. Då är det jättebra att ställa upp på sådana här grejer. Jag kände ju att jag hade slipat på mina låtar ganska länge och man blir liksom aldrig klar så man får helt enkelt sätta ner foten. Då såg jag den här tävlingen och det var deadline och jag har ju varit med förr, för länge sen. Så jag kände att jag skickar in så får vi se hur det går. Så jag spelade in den ganska tvärt med en kompis och så skickade jag in, säger Marcus Erkenfjord.

Marcus Erkenfjord har sjungit sen 13 års ålder, han skriver pop och rock och uppträder som solo artist och sjunger mycket covers med hjälp av gitarr, liveinspelade-loop och effekt pedaler. Han har ännu inte skrivit så mycket eget material då han tycker att det är svårt att öppna upp sig och dela med sig av tankar och känslor men några låtar finns ändå i hans lager som han hoppas få dela med sig av inom snar framtid.

Varför ska man rösta på dig?

– Jag vill ju verkligen vinna det här, musiken är det jag brinner för. Tycker folk om låten och vill höra mer av mig som artist har jag flera låtar på lager som jag egentligen vill ut med så fort som möjligt. Bästa sättet är ju till exempel om jag skulle vinna den här tävlingen, då får jag ju en massa möjligheter att nå ut till folk. Så vill de höra mer om mig så tycker jag verkligen att de ska rösta, säger Marcus Erkenfjord.

Från och med den 22 maj kan du rösta på din favorit.

