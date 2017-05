Utredningsarbetet i Kevinfallet påbörjat

– Sedan förundersökningen återupptogs den 8 maj har jag fattat beslut att inleda två utredningar enligt 31 § lagen om unga lagöverträdare, en var för de bröder som via ombud har begärt att förundersökningen återupptas. Båda var under femton år vid tiden för brottet och detta regelverk är det enda där utredning av personer under 15 år som är inblandade i brott kan utredas, säger förundersökningsledaren Niclas Wargren som är chefsåklagare på Åklagarkammaren i Karlstad i ett pressmeddelande.

De båda bröderna som pekats ut som ansvariga för mordet har fått två advokater tilldelat sig. Även två andra advokater har utsetts till målsägandebiträden, en för vardera förälder till den avlidne pojken.

En utredningsgrupp har satts ihop inom polisen med utredare från Örebro och Dalarna. Totalt är det fyra stycken som ska jobba med förundersökningen.

Inledningsvis kommer man att ägna sig av inläsning av det tidigare materialet, ett arbete som kommer att pågå under en längre tid. Även vissa förhör kommer att hållas.

– Jag bedömer att det varken är möjligt eller lämpligt med ett snabbt beslut. Beslut kommer att fattas tidigast i höst. På grund av den förundersökningssekretess som råder kommer jag i nuläget inte att lämna några ytterligare kommentarer om vilka åtgärder som vidtas i förundersökningen. Jag kommer inte heller att finnas tillgänglig för några kommentarer angående den programserie som avslutas på SVT i kväll, säger Niclas Wargren.