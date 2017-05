Tufft för Uddeholm när hamnstrejk trappas upp

Hamnkonflikten handlar om att facket, Hamnarbetarförbundet, anser att arbetsgivaren, APM Terminals, försvårar det fackliga arbetet.

Arbetsgivaren har nu varslat om lockout som träder i kraft i morgon, och för Uddeholm, som sköter 70 procent av sin export via Göteborgs hamn, får det stora konsekvenser.

– Alla transporter via Göteborgs hamn kommer att upphöra under en period, och det kommer att slå stenhårt mot oss. Och det finns inte så många alternativ just nu, eftersom alla sitter i samma situation, säger vd Johnny Sjöström.

Han räknar med stora kostnader på grund av utebliven och förändrad export.

– Det kommer att bli dyrt. Även om vi hittar alternativ via tåg eller andra hamnar, så kommer det att kosta oss två miljoner kronor om dagen ungefär, säger Johnny Sjöström.