Han samordnar nya Kevinutredningen

Fyraårige Kevins död ska alltså utredas igen, den här gången under chefsåklagare Niclas Wargrens ledning. Men det är poliser från Örebro och Dalarna som kommer att arbeta med fallet, i stället för värmländska. Detta för att undvika jäv. Den som ska samordna det arbetet är kommissarie, tillika chefen för polisens utredningssektion i Bergslagen, Thomas Johansson.

– Vår nyöppnade utredning ska tåla en granskning, säger Thomas Johansson. Jävfrågan ska uteslutas, det är därför vi har valt det här.

Enligt Thomas Johansson finns nu en stomme som grund för den nya utredningsgruppen.

– Det handlar om att få in vad vi bedömer som rätt kompetenser för den här utredningen. Utredare som över tid visat prov på god analytisk förmåga, vana att hantera ett stort material och erfarenhet av olika typer av brott.

Hur många är ni i gruppen?

– Jag vill inte gå in på antal, säger Thomas Johansson. Bemanningen känns rimlig och väldimensionerad. Är det så att vi märker att här behöver vi få in ytterligare några då tar vi in det.

I sitt arbete ska nu den nya gruppen ta reda på om det finns något juridiskt som styrker slutsatserna från den förre utredningen.