Melloförvirring i Karlstad

I meddelandet stod även att kommunstyrelsen har beslutat att Karlstad ska stå värd för en deltävling till en kostnad av 600 000 kronor, som ska tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och betalas till Live Nation och SVT.



Men enligt SVT har inga sådana beslut fattats än.



"Ännu finns inga beslut om vilka städer som Melodifestivalen 2018 åker till", skriver Madeleine Sinding-Larsen på SVT:s kommunikationsavdelning i ett sms till TT.



Det är Live Nation som förhandlar med kommunerna om var deltävlingarna hålls.

– Vi tar in ansökningar just nu från olika städer, men inget är bestämt och inget kommer att bestämmas förrän efter sommaren, säger Jamie Perry på Live Nation.



Linda Larsson (S) är första vice ordförande i kommunstyrelsen. Hon säger att man fått en fråga om man vill vara med och arrangera en deltävling, med den medfinansiering det innebär.

– När vi har fått det presenterat för oss har det varit "vill vi vara med och arrangera?" Och ja, det vill vi och då kostar det 600 000. Men det är klart att med en annan vinkel kan man tänka eftersom det står "möjlighet att stå som värd" kanske de vill veta om vi är intresserade av medfinansiering? Det är den enda förklaringen jag kan tänka mig, säger hon.



Senare under tisdagen skickade kommunen ut en rättelse där det framgår att förfrågan kommunen fått inte per automatik betyder att Karlstad blir värd för Melodifestivalen.

-Det verkar ha blivit en kommunikationsmiss, vi kanske har ett mellofan på kommunikationsavdelningen. Nu håller vi tummarna, säger Linda Larsson.