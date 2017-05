Arvika i postapokalyptiskt sci-fi läge

Postapokalyps, alltså efter undergången. När världen gått under, vad händer då? Flera kulturinstitutioner i Arvika går nu samman för att reda ut just det de närmaste veckorna. Det blir boksamtal med bibliotekarier från Arvika bibliotek, gratis film på Palladium, prova-på-rollspel, konsert med the Space Lady i helgen, och så en konstutställning i fönstergalleriet på kulturföreningen Kolonin.

– Det här är en början på ett större projekt där jag använder mig av beskrivningar i film, litteratur och spel för att på något sätt prata om och försöka förstå hur framtiden kommer se ut, och skapa möjlighet att förändra framtiden, säger konstnären Niklas Wallenborg.

Han jobbar med texter från internet och filmer som beskriver hur det ser ut under och efter katastrofen.

– Mycket av science fiction handlar om att beskriva den värld vi lever i nu. Det är lättare att kritisera någonting och beskriva det genom en ny miljö. Med science fiction har man möjlighet att hitta på vilket samhälle som helst.