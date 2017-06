Gratis bussresa hem för studenterna

– Det primära är att alla ska ha trevligt och att alla ska ta sig hem på ett tryggt och säkert sätt, säger Mattias Bergh, chef på Karlstadsbuss.

Under studentfirandet arrangeras flera arrangemang i Karlstad. Bland annat festivalen Lots of love, med livemusik, mat och underhållning. Även Ungdomens hus är med och bidrar till firandet. För att öka tryggheten under festligheterna väljer Karlstadsbuss att erbjuda gratis hemresa för ungdomar med sina bussar.

– Just studenten är en dag som alla vill minnas och har en relation till, därför tycker vi det är viktigt att göra den så bra som möjligt, säger Mattias Bergh.