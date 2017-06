Svenskarna vill ha mer second hand

Detta enligt en ny undersökning av Yougov som gjorts på uppdrag av second hand företaget Myrorna.

Drygt 8 000 liter vatten per person och år skulle sparas om varje person istället skulle köpa ett kilo kläder på second hand istället för nyproducerat säger Emma Eneborg på Myrorna till TT, och många Karlstadsbor säger att de handlar på second hand.

När P4 Värmland frågar några Karlstasbor om de vill handla mer svarar merparten att de gärna skulle göra det. Men majoriteten handlar däremot inte eller väldigt sällan på second hand.

Många menar på att det som hindrar dem är att de inte hittar det de letar efter. Men även att en större tillgängligheten hade gjort att de hade handlat mer på second hand.

– Jag skulle nog handla mer om det fanns ett bredare utbud av sortiment och storlekar, säger Jacqueline Palmell.