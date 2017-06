Kommunen vill hedra Nisse Nilssons minne

– Nisse var en fantastisk person på många olika sätt. Hans gärning har lyft så många Forshaga- och kommunungdomar. Vi såg upp till Nisse och det han gjorde. Det vi kan göra i kommunen är att vi kan döpa någon väg, vi kan göra någon form av staty och någon form av museum kanske också. Här behöver vi diskutera med Forshaga IF också, säger Per Lawén till P4 Värmland.

Vad har Dubbelnisse betytt för Forshaga?

– Nisse var med under en väldigt stor expansionstid för Forshaga kommun. I slutet av 50-talet och 60-talet hände det mycket. Och Nisse visade att ett brukssamhälle kan fostra stora idrottsprofiler som också är goda människor. För Nisse steg aldrig framgången åt huvudet, han var fortfarande en vanlig människa. Det som har hänt nu är fruktansvärt, vi tänker på familjen och hans närmaste.

Nisse Nilsson nådde stora framgångar som ishockeyspelare under 1950- och 60-talen, med bland annat två VM-guld och ett OS-silver och över 200 landskamper.

Han spelade länge i högsta serien under Forshaga IF:s storhetstid, han tog senare SM-guld med Leksand, och han har blivit invald i internationella ishockeyförbundets hall of fame.

Men mest klassiskt är förstås målet mot Kanada i Colorado som säkrade VM-guldet 1962, med Lennart Hylands ikoniska "den glider in i mååål"-referat.

I en intervju i P4 Värmland 2012 berättade Nisse Nilsson själv om hur han mindes målet:

– Vi hade tekning i vår egen zon. Det hade varit lite strul mellan kanadickerna och mig, så vi blev utbytta. Jag sade till Lasse Lundvall att "ta tekningen du". Det gjorde han med bravur, slog ut den snett till vänster och jag hann före två kanadicker och fick iväg ett mycket lamt skott mot Kanadaburen. Och vid deras egen blå linje hoppade Hyland in och gjorde målet, sa Nisse Nilsson med glimten i ögat.

Per Lawén har personliga minnen av Nisse Nilsson från sin egen ungdom.

– Jag minns i början av 70-talet var det någon all star-match på gamla Ängevi. Alla smågrabbarna fick gå in i omklädningsrummet och så fick vi se de stora kämparna sitta där och skratta och torka svett ur huvudet. Och så fick man en autograf. Då var en glad den dagen, säger Per Lawén.