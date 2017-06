Ida Hallquists hyllning till sin syster

Ida Hallquists musik hör vi med jämna mellanrum i P4 Värmland, men med nya låten Next to you har hon slagit personligt rekord i lyssningar på kort tid på Spotify. Kanske för det personliga tilltalet - till sin två år äldre syster som har en mycket ovanlig diagnos, Trisomi 16.

– Hon kan inte gå och inte tala. Och teckenspråk kan hon några få, men hon väljer själv när hon vill visa dem. Dessutom är hon autistisk, berättar Ida Hallquist.

Den enda som har fått följa hela Idas musikkarriär, från hon var fyra år gammal, det är storasyster.

– Det är därför den här låten betyder så mycket också. Det är ingen annan som fått höra mig. Till och från sen jag var liten har jag haft scenskräck, jag kände bara press från alla håll. Då stod ofta Victoria i vardagsrumsfönstret, där hon gillade att hänga. Eftersom hon alltid varit lite "gör vad du vill du, så sitter jag här", så var det inte jobbigt, berättar hon.

På samma sätt kan Ida lugna Victoria med sitt pianospelande och sin sång. Next to you är ett samarbete med musikervänner i Stockholm, som hjälpte henne att göra låten lite mer allmängiltig. I höst lämnar Ida Hallquist Värmland för Stockholm för att göra mer musik, men också studera.

– Jag vill sjunga och spela, men jag vill också väldigt gärna bli lärare, säger hon.