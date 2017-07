Getingarna tar semester i år

Sommaren 2016 går till historien som en av de getingtätaste somrarna på länge, enligt Per Samuelsson som är skadedjurstekniker på Anticimex i Karlstad. Men i år verkar det som att getingarna tar ut en välförtjänt semester, så att det inte blir lika många getingstick för semesterfirande värmlänningar runt om i länet.

– Sommaren är väldigt lugn. Våra tekniker har bara en eller två getingjobb per man och dag. Det är väldigt lite, säger Per Samuelsson, skadedjurstekniker på Anticimex.

En vanlig sommardag brukar teknikerna åka på runt 10 getingsaneringar per dag. Om det är en sommar med mycket getingar så kan det enligt Per Samuelsson bli upp emot 20 saneringar per dag.

Getingpopulationen går i cykler, ena året brukar det vara mycket getingar för att nästa år vara betydligt färre. Per Samuelsson menar att detta är en naturlig förändring för getingarna.

– Det brukar vara så med de flesta arter, de har cykliska liv. Det kan också vara andra saker som påverkar som till exempel temperaturer på våren och hur vintern har varit. När dessa cykler sammanfaller så kan man få en extremsommar som vi hade förra året, säger Per Samuelsson är skadedjurstekniker på Anticimex.