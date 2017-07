Gator stängs av inför Håkan Hellströms konsert

Ikväll kommer Håkan Hellström till Karlstad för sin spelning på Mariebergsskogen. För att det inte ska bli trafikkaos när nästan femtontusen Håkan-fans vallfärdar till parken så genomför kommunen under eftermiddagen och kvällen en del trafikförändringar.

– Vi har ganska stora förändringar, vi stänger av hela Marieberg för fordonstrafik, säger Fredrik Gustavsson som är trafikingenjör på Karlstads kommun.

Infarterna från Hööksgatan mot Mariebersskogen, Tingbergsgatan och Långövägen stängs av helt för motortrafik från klockan 15.00-00.00. Boende i området, blåljustrafik och bussar tar sig fram genom en bemannad grind på Kvarnbergsgatan från Hööksgatan.

Konsertbesökare uppmanas att gå, cykla eller ta bussen till evenemanget. Karlstadsbuss har satt in gratisbuss för konsertbesökarna som ska ta dem till evenemanget.

Fredrik Gustavsson menar att dessa förändringar dels gör för att det ska bli lugnare för de som bor i närheten av parken. Men också som en extra säkerhetsåtgärd.

– Det är för att säkerställa att vi dels har en räddningsväg in om något skulle hända. Men det är också för att vi inte ska blanda med biltrafik när den stora folkmassan ska in och ut. Cykelvägen till och från Mariebergsskogen är inte jättebred, det kändes inte så bra att trycka in 14.000 personer på den. Nu har man möjlighet att använda hela bilen, säger han.

För konsertbesökare så har Fredrik Gustavsson några tips på hur man lättast kan undvika problem när man ska ta sig till parken:

– Kom i tid, gå, ta cykel eller bussen. Undvik bilen. Om du måste ta bilen så får du ställa dig en bit ifrån och gå, för in på Marieberg kommer man inte, säger Fredrik Gustavsson.