Hellton förlänger med Ida Holm

Helton förlänger med fjolårets försvarsstjärna Ida Holm ytterligare ett år. Helltons assisterande tränare Henric Sandmark säger att Ida Holm kommer vara en av lagets ledargestalter och en viktig kugga i försvarsspelet.

– Vi är glada över att kunna förlänga med Ida Holm ytterligare ett år. Under den gångna säsongen i SHE har Ida varit en tuff spelare att möta för våra motståndare, vi hoppas nu att detta skall smitta av sig på de andra spelarna så vi blir riktigt jobbiga att möta under säsongen, säger Henric Sandmark assisterande tränare för Hellton.