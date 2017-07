Efter HVB-branden - Så löser Hammarö kommun situationen

– Alla de som bodde i fastigheten som blev nerbrunnen igår har fått ett boende. Det löste vi igår kväll, säger Per Söderberg, socialchef på Hammarö kommun.

De ensamkommande barnen har flyttats till tre andra HVB-hem i kommunen. Här skall de kunna bo kvar i alla fall över sommaren.

Hyresgästerna har alla en hemförsäkring som löser boendet för de kommande veckorna, och efter det är målet att hyresgästerna skall återvända till sina lägenheter då det huset klarade sig med endast små skador.

– Den stora utmaningen är att skapa stabilitet på lång sikt. Vi hade ju mycket verksamhet i den här lokalen som brann ner, säger Per Söderberg.

Men trots utmaningarna så hyser Söderberg ingen större oro inför den framtida verksamheten.

– Just nu kommer det ju vara lite mer trångbott på de här tre HVB-hemmen som är kvar. Men det är ju så att de fyra HVB-hemmen är uppbyggda under en fas då det kom mycket flyktingar under 2015. Mängden flyktingbarn har minskat kraftigt under de senaste 18 månaderna.

Det är skoj att se hur kommunen reagerar när man hamnar i en krissituation"

Som vi har rapporterat om tidigare så har det bland annat startats klädinsamlingar för de som nu förlorat sina ägodelar. Enligt Per Söderberg har uppslutningen från Hammarös medborgare varit mycket god.

– Igår kväll var det väldigt många från Hammarö kommun som ville erbjuda sina tjänster genom att ge madrasser, sängar och även husrum. Det är skoj att se hur kommunen reagerar när man hamnar i en krissituation.