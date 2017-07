Mallbackens tränare lämnar klubben

Mallbackens huvudtränare David Kjellin meddelande under söndagen att han lämnar uppdraget i Mallbackens IF under sommaruppehållet. Detta eftersom han inte känner att han kan kombinera fotbollen med boende i Karlstad och livet som småbarnsförälder.

Samtidigt väljer nu assisterande tränare Helena Frykestam att även hon lämnar laget. Till NWT säger Frykenstam att det självklart är tråkigt att lämna tjejerna med att det kan vara bra med en ny röst i laget.

– Vi gick in i det här uppdraget tillsammans, och nu när det inte längre funkar för David känner jag att också jag ska lämna, säger Frykenstam till NWT.

I lördags spelade Mallbacken sista matchen innan sommaruppehållet. Det blev 0-1 och förlust mot Solna efter en tung säsong. Laget går nu till vila med en placering över kvalgränsen i elitetten

MIF:s sportgrupp jobbar nu på att få in ersättare och kommer presentera detta så snart det blir klart.