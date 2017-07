Forshaga pryds av nya konstverk

Som en våg sköljer nu Artscape igenom Värmland. I helgen startade nya konstprojekt i Säffle och Årjäng, senare i veckan står Arvika på tur. Men i Forshaga har några av verken redan färdigställts. Vid återvinningscentralen har en skulptur av återvunnet material skapats.

Marie Hettwer, ansvarig för projektet i Forshaga kommun, är nöjd med vad Artscape kommit med till Forshaga.

– Här är en portugisisk konstnär som heter Bordalo. Han har jobbat med återvunnet material, där han skapar en skulptur, kombinerad målning på en av våra väggar, här på fasaden på återvinningsstationen.

– Det föreställer en myskoxe i just återvunnet material och det är ju väldigt spännande att det är just den här platsen som man har jobbat med. Det är väldigt lyckosamt att Artscape fick hit honom. Det gifter sig väldigt bra med en konstnär som arbetar med just skräp och förvandlar det till ett gigantiskt, jättefint konstverk.

Har ni fått positiva reaktioner på det här?

– Ja, överväldigande positiva reaktioner.