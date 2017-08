Efter rånet: "Min fru och dotter är fortfarande i chock"

Guldsmedsbutiken i centrala Kil rånades under måndagseftermiddagen har under veckan varit stängd. Många av de vanligtvis välfyllda montrarna gapar tomma. Den stora glasdisken vid kassan är krossad och dess innehåll är tömt.

Butiksföreståndaren Babar Butt visar runt i butiken och förklarar hur rånarna tog sig in. Babar pekar mot entrédörren.

– Där vid entrédörren där man kommer in. Jag såg att han med full kraft öppnade dörren som träffade silvermontern. Det kom ett fruktansvärt ljud. Jag såg att han var maskerad, då slängde jag igen dörren, säger Babar Butt.

Babars fru och tioåriga dotter var i butikens verksstad bakom butiken. När rånarna kom in så skrek Babar åt dem att springa ut. Familjen tog sig ut via bakdörren och sprang in till Pizzerian som ligger granne med butiken. Där fick de hjälp och kunde ringa till polisen.

– Samtidigt så hörde jag smällarna som kom från vår butik. från pizzerian så hörde vi hur det lät, säger Babar Butt.

På videoupptagningarna kunde Babar sedan se hur skoningslösa rånarna var, då de slog sönder nästan alla montrar som fanns i butiken De använde sig av hamamre och järnliknande föremål.

– Man såg hur de slog sönder allt som de kunde stöta på, med all kraft. Det är fruktansvärt och svårt att beskriva, säger Babar Butt.

Babar uppfattade det som att rånarna som kom i i butiken var beväpnande.

– Nu är det över, nu kommer jag inte leva något mer! Vi kände oss väldigt hotade. Vi kände att nu är det slut, säger Babar Butt, säger Babar Butt.

Rånarna kom över guld och smycken från butiken till ett ännu ökänt värde. Polisen har hittat en del gods som de har tagit till beslag.

– Vi får hoppas att vi får tillbaka det snart, säger Babar Butt.

Hur känns det att bli utsatt för något sånt här?



– Det är hemskt, fruktansvärt. Jag har inga ord som kan beskriva det. Min fru och dotter är fortfarande i chock. Min flicka som är tio år, första natten kunde hon inte sova något. Det dröjer innan man kommer glömma något sånt här, säger Babar Butt.

Babar Butt har blivit utsatt för rån tidigare. Det var 2012 som några maskerade män tog sig in i butiken, strax före stängningsdags och kom över en del stöldgods. Efter måndagens rån funderar Babar nu på att flytta verksamheten.

– Vi kommer att tänka om. Leta efter en säkrare lokal med mer folk i omgivningen. Det har fått mig att tänka om igen., säger Babar Butt.

Efter rånet så har Babar fått mycket stöd från omgivningen. Många vänner och kyunder har ringt för attt fråga hur de mår.

– Jag vill tacka alla Kilsbor som har kontaktat mig och gett mig mitt stöd. Jag är jättetacksam för allt stöd. Jag är jätte tacksam till alla,säger Babar Butt.

Det fanns en del vittnen till händelsen som också stannade kvar och stöttade Babar efter händelsen.

– Jag fick så mycket folk omkring mig som gav mig stöd precis efter att rånarna var här,säger Babar Butt.

På fredagen kommer butiken att öppna igen och Babar Butt ska försöka återvända till det normala igen.

– Jag ser fram emot att försöka glömma det som har hänt och gå vidare för att få ett normalt liv, säger Babar Butt.