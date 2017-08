Rätt musik ger bättre operationer

– Jag tror att det är så att om kirurgen gillar musiken, så blir så att det ger ett "flow" i operationen, säger Maria Wikström.

Streamingtjänsterna Spotify och Figure 1 har undersökt vad amerikanska kirurger vill lyssna på för musik när de opererar. Rock och pop visade sig vara mest populärt. Därefter kom klassisk musik, medan jazz och rhythm n' blues mer sällan prioriteras.

Enligt Spotify är Queens "We will rock you", Janis Joplins "Piece of my heart" och Guns N' Roses "Sweet child o' mine" några av kirurgernas favoriter. Att det just är rock och pop som är populärast tror Maria Wikström är en generationsfråga.

– Många av de äldre kirurgerna idag de var unga när rocken kom och de tar med sina musikfavoriter in i operationssalen.

Musiken frisätter lugnande ämnen

Någon risk för att någon börjar headbanga under operationen tror Maria Wikström inte finns.

– Det händer inte. Jag tror snarar att musiken skapar en lugn atmosfär om kirurgen tycker om musiken. Och man vet ju också att musik frisätter lugnande ämnen, endorfiner, som jag tror är med och spelar roll här också. De skapar en upprymdhetskänsla och ett lugn hos kirurgen.

För patientens del kan musik under operationen innebära mindre rädsla och ångest samt att man behöver mindre smärtstillande läkemedel och sömnmedel, enligt Maria Wikström.

– Man har också sett att musik bidrar till att patienter snabbare återhämtar sig efter operationen och att man teroetiskt sätt skulle hinna med att utföra fler operationer per dag.