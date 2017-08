Sista chansen för mynten

– Innan myntutbytet var det extremt mycket, vi kommer fortfarande ta in mynten men det var otroligt mycket innan sista datumet, säger Martin Molin, vice affärschef på Forex i Karlstad.

Det sista datumet att lämna in de nu utgångna äldre mynten är den sista augusti, om man vill sätta in dem på sin bank. Har man däremot 100- eller 500-kronorssedlar går dessa att sätta in även under nästa år.

Fortfarande saknas enligt riksbanken 1,6 miljarder kronor i mynt och sedlar som inte längre är giltiga. Den sista juni blev alla gamla en, två och femkronorsmynt ogiltiga. Av de äldre 20-kronorssedlarna är det bara två tredjedelar som kommit in till riksbanken. För Martin Molin har kontantutbytet inneburit en hel del extra arbete.

– Jag vet flera butiker inom vår bransch som fått ha en anställd som bara sysslat med mynt hela dagarna.