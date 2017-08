Villorna stiger i pris men bostadsrätterna sjunker

De dyraste villorna i Värmland hittar man på Hammarö och de billigaste i Munkfors. Kostnaden per kvadratmeter i Hammarö är 23 537 kronor jämfört med 4 139 kronor per kvadratmeter i Munkfors.

Bostadsrättspriserna har sedan nyår sjunkit med nästan 2000 kronor per kvadratmeter. Priset på per kvadratmeter för en bostadsrätt i Karlstad är 23 865 kronor och genomsnittet i hela länet ligger på 18 672 kr per kvadratmeter.

Siffrorna kommer ifrån Svensk Mäklarstatistik.