Trafiken på Älvgatan öppnar igen

Till helgen så öppnar Älvgatan intill centralsjukhuset i Karlstad åter upp för trafik efter en tids ombyggnation. Även gång och cykelbron över Klarälven öppnar igen.



När Älvgatan öppnar kommer infarten till Lasarettsgatan att stängas, där pågår arbete under perioden 21-25 augusti. Under den veckan nås Klarälvsentrén och parkeringsgaraget via förlossningsinfarten.